港超｜理文開操新季添8新兵 陳曉明力爭贏盡所有賽事 劍指亞冠盃席位 (20:04)

理文今午在大雨中舉行拜神儀式及開操，新一季29人大軍有8名新球員，前中後位置都有增兵，包括3名外援艾華頓、加維蘭及日籍左閘立花稜也，以及兩名大港腳黃威及馮慶燁。其中由東方龍獅來投的31歲巴西籍翼鋒艾華頓居港滿7年，下月將申請入籍，這名前季港超「球員之星」預計最快年底可領取特區護照。西班牙籍後衛荷西安祖在6月回西班牙做手術，預計本月中返港及下月中復出。至於佐迪完成教練課程後，相隔一季重返球隊再任助教。理文下周起至開季前會踢3場友賽，新季續以將軍澳運動場為主場。

陳曉明表示，今季班費略增至約2000萬元，目標是贏盡所有賽事冠軍，他說：「今季目標很清晰，就是要贏所有比賽，爭奪亞冠盃參賽資格。」理文早前在亞協盃分組賽止步，陳曉明稱不會因而信心受損，「好多時大家都會用亞協盃作為成績表，然而上季中途腰斬，不算是完整球季，沒有其他賽事就像連可以考試的機會都沒有，好像變成一場比賽踢得不好，就令大家對我們失去信心。未腰斬前理文於聯賽和菁英盃都是失分最少，我不會因為亞協盃賽果而減弱對球隊的信心和計劃」。他稱組軍已完成，期望球隊能在全季保持穩定，並視傑志為最大競爭對手，「以往很多人說理文不夠穩定，今季增兵就是希望加強球隊內部競爭力、減低個別球員受傷帶來的影響。現在前場有不同類型球員，如把握力強的加維蘭、速度快的艾華頓，可因應對手作不同部署」。

29歲港足中場黃威在過去兩個月為港出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，他稱見識亞洲賽水平後提升不少信心，如感受到日、韓強隊的埋門把握力與港足分野，惟承認完成港足賽事後有些疲態，加上今日才正式隨新東家操練，需時重拾狀態及磨合，惟有信心與一眾中前場外援爭正選，笑言「大家都係人」，亦期望助球隊奪冠及取得下季亞冠資格。

理文2021/22年球季球員名單

門將：1高俊、28陳嘉豪、88袁皓俊、92鄧梓朗*

後衛：2列斯奧、3徐宏傑、4立花稜也*、5余煒廉、14荷西安祖、15馮慶燁*、18許可臻、21曾錦濤、29余沛康、梁立天*

中場：10亞哥斯達、11鄭兆均、12羅焯熙、16顏樂楓、23黃威*、24鄭進泓*、26黃俊皓、33迪高、44中村祐人

前鋒：7李康廉、8艾華頓*、9洛迪古斯、17張憙延、22加維蘭*、91基華尼頓

*新加盟

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