英超｜車路士傳打包奧巴美揚等巴塞3將　坦夏格促C朗回復狀態融入曼聯 (23:27)

車路士今日落實與來自阿士東維拉的中場卓古美卡簽約6年後，羅曼奴表示，「藍戰士」已展開斟介年初離開阿仙奴後，以自由身投巴塞隆拿的奧巴美揚。據報由於巴塞已收購鋒將羅拔利雲度夫斯基及翼鋒拉芬夏比洛尼，勢使奧巴美揚下季上陣機會減少，但傳言該名33歲加蓬隊前鋒暫無意離隊。

車路士同時間又傳言向法蘭基迪莊及被巴塞放棄的迪比打主意，而巧合的是，巴塞今夏一直與對方後衛艾斯派古達和左翼衛馬高斯阿朗素扯上關係。車路士將於香港時間下周日凌晨與主隊愛華頓踢新一季英超開咧戰，據報「拖肥」前鋒卡維特利雲日前練習時觸傷膝部，需休戰4至6周，勢缺席季初比賽。另外，李斯特城門將卡斯柏舒米高已落實轉會尼斯，結束與李城的11年賓主關係。舒米高為「狐狸」上陣479次，是奪得2015/16年度英超和2020/21年度英格蘭足總盃冠軍的功臣。

此外，曼聯新帥坦夏格稱，今日復操的基斯坦奴朗拿度（C朗）是可以配合其足球風格，但條件是該名37歲葡萄牙隊前鋒必須盡快回復狀態。坦夏格傳言又向阿積士舊部、現效力車路士的薛耶治招手。這名29歲的摩洛哥籍攻擊手於2016至20年效力阿積士，其間上陣165次入49球，兩年前轉會車路士，但被去年初走馬上任的領隊杜曹冷落，今夏據報曾被掛牌800萬鎊（約7600萬港元）放售。

相關報道：英超｜C朗友賽提早離場餘波未了 坦夏格表明「不可接受」 開咧戰料當後備

其他報道：賽車｜許建德斯帕耐力賽奪季 區天駿戰車受損退賽

其他報道：劍擊｜江旻憓負傷奪金稱比想像中堅強 仿效韓將步法新季續爭佳績