劍擊｜江旻憓負傷奪金稱比想像中堅強　仿效韓將步法新季續爭佳績 (19:29)

江旻憓在6月亞洲賽前扭傷左腳，她透露其中一條韌帶斷裂，同時拉鬆另外兩條韌帶，當時長時間練習便會腫痛，幸現在康復進度已達八至九成。即使負傷上陣，江旻憓在亞洲賽個人賽奪金，轉戰團體賽也摘銀而回，上月在世界賽亦再奪銅牌，這名重劍好手笑言：「拗柴之後，我發現自己比想像中堅強得多。受傷後Tavi（教練）對我沒太大期望，我反而更有決心，希望健康時也能維持這份決心」。

江旻憓新季劍指世界第一，她直言欣賞韓籍劍手的堅毅，亦希望學習「韓式步法」爭取佳績，「我發現自己的體能不夠好，韓國隊的劍手打法講求體能，但她們累了下盤仍然穩陣。Tavi常說我一累就像駱駝上下擺動，劍刺出去也不夠快和準」。她續指，受傷後決定報讀為期3日的香港中文大學運動創傷防護員課程，而本月13日剛好要上堂，故未能參加香港公開劍擊錦標賽。

世界綠色和平主辦的「地球•敢『動』行」活動鼓勵大家以步行代替短距離的交通工具，減少碳排放，而江旻憓偕方力申、葉姵延、江忞懿和黃浩聰亦會參與公益挑戰賽，目標為聯同加入其隊伍的市民透過GREEN WALK HK流動應用程式累積超過75萬步 ，每隊在9月25日前成功達標的話，大新銀行將捐款15萬港元予運動員代表的指定慈善機構。

江旻憓笑言喜歡步行，平常到外地參賽要適應時差時，亦會凌晨4時外出散步，「之前到法國訓練，地圖顯示要行一小時的路程，我都會行，可欣賞沿途風景，一起支持減碳排放」。

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