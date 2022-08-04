意甲｜拿玻里班主稱拒簽出戰非洲盃球員　高列巴尼促尊重個人意願 (18:19)

拿玻里目前陣中有3名球員曾出戰非洲盃、分別是尼日利亞隊前鋒域陀奧森漢、喀麥隆隊中場森保安古沙及阿爾及利亞國腳阿當奧拿斯。迪羅倫迪斯昨出席網上直播節目時，稱日後將不會再收購未能承諾拒絕出戰非洲盃的球員，「我喜歡非洲球員，但他們經常談論國家隊賽事。除非他們能承諾不再出戰非洲國家盃，又或是世界盃外圍賽，否則我不會考慮羅致」。迪羅倫迪斯又稱若為這些為國家隊上陣的球員支薪，將是非常「愚蠢」。

迪羅倫迪斯的言論隨即引發各界批評，今夏離隊加盟車路士的塞內加爾國腳高列巴尼，亦呼籲對方應尊重球員的決定，「他有權發表自己的意見，但對我來說你永遠要尊重其他人。當我效力拿玻里時，我也同時為國家隊上陣，更曾領軍稱霸非洲盃，這是難以忘懷的時刻。大家應該尊重非洲球隊，正如我們尊重歐洲的球隊一樣。」高列巴尼又相認為迪羅倫迪斯的言論不代表舊東家立場，並相信那不勒斯將一如既往歡迎不同種族的人士。

另外，日前宣布簽入西班牙前國腳法比加斯的意乙球隊科木，據報或於日內獲法國隊名宿亨利入主。意大利籍記者迪馬斯奧指，目前由印尼財團持有的科木或向亨利出售部分股權，這名44歲比利時隊助教將於日內抵達當地，與曾在阿仙奴合作的法比加斯會面。

其他報道：壁球｜李浩賢港壁賽闖8強 球員生涯「最終戰」續爭冠

其他報道：英超｜C朗友賽提早離場餘波未了 坦夏格表明「不可接受」 開咧戰料當後備