英超｜C朗友賽提早離場餘波未了　坦夏格表明「不可接受」　開咧戰料當後備 (21:16)

今夏盛傳有意離開曼聯的C朗，在周日友賽華歷簡奴為「紅魔」上陣半場被換出，及後他被發現在完場前10分鐘時，與達洛治等多名隊友一同離開奧脫福球場。英媒曾引述球會人士解釋因交通及人流安全因素讓部分一隊球員提早離場，然而曼聯主帥坦夏格接受荷蘭傳媒採訪時，回應球員在比賽未結束時提早離開球場的行為是「不可接受」，「提早離場的不止是他（C朗）一個。我認為這對所有球員都是不可接受。我們是一個團隊，要留在球場直到比賽結束」。西班牙《阿斯報》報道，曼聯下周日新季英超首擊主場對白禮頓，C朗因狀態不足或會被坦夏格先列後備。另據報左閘阿歷士迪尼斯將外借至西甲的西維爾一季。

英國通訊管理局與數據研究所近日公布一項調查結果，顯示英超球員在過去一季的上半季，共收到近6萬個攻擊和批評訊息，被批評最多前10位球員，有8人均屬曼聯球星，頭3名分別為C朗、哈利馬古尼和拉舒福特，其中C朗共收到12,520個批評訊息。至於兩名上榜的非曼聯球員均為英格蘭國腳，分別為熱刺的哈利卡尼及曼城的基亞利殊。

另邊廂，車路士宣布連簽兩名18歲小將，包括美國籍門將加比爾史路連拿，以及效力阿士東維拉的英格蘭籍中場卓古美卡。前者將留效美職芝加哥火燄多半季，據報卓古美卡的轉會費達1500萬鎊（約1.43億港元）。

另外，英超賽會宣布新一季只會在一些特定賽事，才會在賽前繼續安排反種族歧視的單膝跪儀式。

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