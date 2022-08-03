足球｜普巴棄做手術冀趕及年底踢世盃　羅拔仔返慕尼黑道別遭球迷嘲諷 (20:02)

普巴由曼聯返回祖雲達斯不久後，隨即到美國參加季前熱身賽受傷，事後證實傷及右膝外側半月板。《米蘭體育報》稱，這名29歲法國隊中場上周返回意大利，諮詢骨科醫生意見後決定放棄做手術，改為採用為期5周的保守治療，在健身室及泳池做復康，預計最快下月可復出。

另邊廂，波蘭隊前鋒羅拔利雲度夫斯基為轉會巴塞隆拿，今夏與效力8年的拜仁慕尼黑高層關係緊張，「羅拔仔」日前專程返回慕尼黑，跟這支德甲班霸職球員道別，包括送贈有其簽名的香檳禮盒，又跟行政總裁簡尼及體育總監沙歷咸美錫見面，希望冰釋前嫌。據報雙方傾談了15分鐘，承諾不再公開批評對方。羅拔仔與拜仁事後均在社交網發文，發放他與效力拜仁期間贏得的24個獎盃及個人獎項的大合照。

不過，當利雲度夫斯基駕車離開時，有部分拜仁球迷大叫「加油皇馬」，嘲諷他轉投該支西甲冠軍的死敵。

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