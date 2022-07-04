U20田徑世界賽｜港隊新星林銘夫男子跳遠決賽列第9　非洲小將破百米世青紀錄封王 (18:06)

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林銘夫昨於男子跳遠資格賽兩度刷新PB，以7.62米排第8名勇闖決賽，成為首個晉級U20世錦賽跳遠決賽的港將。他今日在決賽首跳做出7.36米，隨後在第2跳寫下7.57米的成績，惟他第3跳未能突破PB，只能跳出7.38米，最終在12名選手中排第9位畢業。法國隊的干尼迪（Erwan Konate）以破大會紀錄的8.08米衛冕男子跳遠冠軍。

首次代表香港出戰國際賽的林銘夫，表示在今次U20世界賽已達到賽前期望，順利刷新PB。他表示：「很開心可以在這種高水平的賽事闖入決賽，我在未來會繼續努力，跳出更好成績。」

另外，博茨瓦納籍飛人泰保高（Letsile Tebogo）則於男子100米決賽，跑出破U20世界紀錄的9.91秒封王。這名19歲小將在最後20米提早慶祝的舉動讓人聯想起「閃電」保特，他笑言盡全力更有望跑出9.80秒，但他表示「作為一個青年選手，我們必須把記錄留在這裡，讓下一代來打破它」。

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