壁球｜何子樂主場輕鬆闖8強　笑言未慣當港隊一姐　冀偕同輩承繼前輩佳績 (22:06)

何子樂在女子組次圈面對前港青代表林穎晞，並花了22分鐘以直落三局（11：6、11：1、11：2）淘汰對手。她賽後指接近1年沒有在壁球中心主場作賽，需時適應而未能快速入局。提到歐詠芝、陳浩鈴和廖梓苓等師姐相繼退役，現時世界排名第35的何子樂已是港隊「一姐」，但她坦承沒想太多，「有些朋友會開玩笑般叫我一姐，但我自覺還未做到，因為香港錦標賽是標誌性的賽事，而我仍未贏過這項賽事，我在今次會盡力爭勝」。

何子樂續指，雖然一班前輩退役，但她仍盼跟湯芷穎、李嘉兒和陳善鈺等隊友一起進步，「除了陳善鈺較年輕，我們幾個都差不多年紀，希望大家能互相扶持，帶領港隊爭取好成績」。

男子組明日將舉行16強賽事，賽事頭4名種子球手梁子軒、劉子均、黃祉謙和李浩賢將分途出擊。當中梁子軒在頭場鬥鄺于淳。另外，賽事從周四的男、女子組半準決賽起，將有限度開放公眾人士入場觀賽，每日限額80人，而入場人士必須成功於網上預先登記。

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