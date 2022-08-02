轉會︱艾朗藍斯自由身投尼斯　法比加斯加盟意乙隊 (18:50)

藍斯於2019年從阿仙奴轉投祖雲達斯，為「老婦人」上陣70場，攻入6球及交出6個助攻。然而他去季在教練艾歷尼重掌下遭投閒置散，下半季更被外借至格拉斯哥流浪；他在「格流」期間有份參與歐霸決賽，惟於互射12碼操刀宴客，終不敵法蘭克福飲恨。

今夏完成外借回歸後，藍斯續不受艾歷尼重用，早前不獲祖雲達斯列入季前美國之旅名單，結果上月底與會方協商解約。他回復自由身後，被指獲美職夏洛特FC垂青，但因希望留在歐洲而拒絕，並選擇以尼斯作為下一站。尼斯同日亦落實從莫斯科火車頭羅致21歲法籍中場碧加，轉會費1200萬歐元（約9600萬港元）。

此外，另一名前「兵工廠」中場法比加斯落實加盟意乙升班馬科木，簽約兩年。這名35歲西班牙前國腳今夏約滿法甲球會摩納哥，近年雖飽歷傷患仍未言退。擔任科木行政總裁的英格蘭隊名宿韋斯透露，法比加斯除以球員身分效力，亦會成為球會股東之一。

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