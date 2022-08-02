英超︱傳車路士截糊曼城 5000萬鎊羅致白禮頓左閘古古列拿 (17:42)

車路士早前在羅致拉芬夏比洛尼及祖利斯古迪均觸礁，二人最終均加盟巴塞隆拿。轉會新聞名記羅曼奴等多個傳媒報道，在曼城欲簽入24歲西班牙籍左閘古古列拿一事上，遲遲未能與白禮頓談妥轉會費，包括開出4000萬鎊（約3.84億港元）轉會費被拒後，車路士近日出手截糊，不但直接開出白禮頓要求的5000萬鎊轉會費，更很快已跟球員達成個人條款協議，只待兩間球會商討最後細節就會完成轉會。若古古列拿來投，將增加同為左閘的馬高斯阿朗素轉投巴塞的機會。藍戰士加強防線的目標，還有李斯特城中堅韋斯利科芬拿及國際米蘭右閘杜費斯。此外，車路士新中堅高列巴尼近日致電名宿泰利，要求穿上其懸空近5季的26號球衣獲答允。

另邊廂，新晉豪門紐卡素亦積極增兵，據報曾兩度求購李斯特城中場占士麥迪臣，曾報價4000萬鎊，但李城領隊羅渣士不為所動，更稱：「球會財政狀况是不太理想，但不代表我們會被剝削，麥迪臣對球隊很重要，我不想放走他，而且這份報價我認為只夠買他的左腳四分之三。」據報紐卡素最新報價將加碼至5000萬鎊。至於在阿仙奴失去正選的德籍門將賓特尼奴，據報將轉投升班馬富咸及本周體測，轉會費約800萬鎊（約7700萬港元）。

另外，據報英超各隊隊長，將開會討論新一季英超賽前是否繼續安排單膝跪儀式。

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