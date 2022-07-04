2026世界盃｜亞洲區外圍賽明年10月開戰　爭奪至少8個決賽周席位 (20:59)

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦。亞洲區受惠於決賽周隊數增加，將有最少8隊參賽，創歷屆新高。亞洲足協公布，世界盃亞洲區外圍賽將在明年10月展開，首圈由亞洲排名第26至47的隊伍，以兩回合淘汰賽決出11支晉級隊伍；排名第1至25名的球隊在次圈參戰，與首圈晉級球隊分成9組、每組4隊，進行主客制的雙循環分組賽，每組首次名出線第3圈，並率先取得亞洲盃入場券。

躋身第3圈的18隊，將會分成3組，再進行主客制的雙循環分組賽。每組首次名取得世界盃決賽周資格；小組排名第3及第4的隊伍，則再分成兩組，小組首名直接晉級決賽周，兩支次名球隊則進行附加賽，勝方代表亞洲區出戰跨洲附加賽再爭出線。

未能晉級第3圈的隊伍，則轉戰亞洲盃外圍賽，首圈先由10支世盃外首圈出局球隊對壘，次圈則以24隊分成6組，每組首名晉身2027年亞洲盃決賽周。

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