英超︱C朗離隊風波後首為曼聯披甲　僅踢半場被揭提早離場　英媒稱安全理由 (18:00)

C朗拿度已缺席曼聯今夏首5場季前熱身賽，直至日前歸隊昨才首為曼聯出戰今夏最後一場季前賽，賽前罕有地為場外球迷簽名及合照，今仗亦是領隊坦夏格首在奧脫福球場領軍。曼聯上周六戰畢馬德里體育會後兩日踢兩仗，今仗正選輪換起用大半隊副選，除了C朗，兩名新兵基斯甸艾歷臣及利辛度馬天尼斯首為「紅魔」正選，後者更首次登場，後衛華拉尼擔任隊長。

C朗復操不足一周明顯狀態不足，是役在上半場只有一腳攻門機會，接應雲迪碧克的傳送左腳射高。半場互無紀錄，C朗於下半場被換出，入替的小將阿密特迪亞路於3分鐘後門前補射打開紀錄，但57分鐘被華歷簡奴前鋒艾華路加西亞扳平，最終跟有舊將法卡奧倒戈的客軍打和1：1完場，紅魔在季前賽3連勝後，近3仗不勝僅得2和1負。

相比賽果，C朗一舉一動更受注目，除了有球迷發現他與今仗未列大軍的同鄉達洛治，完場前10分鐘已提早離開奧脫福球場。此外，在上半場的「飲水時間」，C朗在場邊飲水時亦被發現跟坦夏格唸唸有詞，最後攤開雙手像有不悅。不過《天空體育》等多間英國傳媒稱，球會解釋考慮到交通及安全等因素，坦夏格讓部分一隊球員帶同入場的家人提早離開。C朗賽後則在社交網發放比賽相片及稱：「很高興回來。」此外，據報曼聯待解決C朗去留後，便會跟18歲新星加拿祖續新約，不過，今仗正選左閘的阿歷士迪尼斯，則傳或於未來數周離隊。

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