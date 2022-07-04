體育︱港大首推「頂尖運動員入學計劃」　黃澤林等6港將獲獎學金　崔浩然：不擔心與同學有代溝 (19:13)

6名獲頒獎學金的運動員包括劍擊代表崔浩然和吳諾弘、網球青年大滿貫兩冠得主黃澤林、帆船港將蔡穎姿及祥傑（Russell Aylsworth），以及冬奧高山滑雪代表翁厚全。當中崔浩然新學年將以29歲之齡，入讀港大文學士一年級，笑言「大家都不相信我明年就30歲」，不擔心與其他大一生出現溝通問題。

崔浩然在2018年雅加達巨港亞運刺下個人及團體賽銀牌後一度退役，至去年才重返賽場；他透露休戰期間投身其他工作，認識不少大學生或大學畢業生，「明白到現今社會，有機會讀大學是件很開心、很重要的事，這次有機會便要好好把握，希望未來在劍擊和學業中取得平衡」。

而先後在美網及澳網青年組贏得男雙冠軍的黃澤林，將於港大修讀工商管理課程。他透露胞姊為該科的二年級生，成為揀選該科的原因之一，「這兩年一直聽她分享校園趣事，讓我也對這科產生興趣。相信她可以幫助我，給予『貼士』協助適應」。他在本月中將飛返西班牙受訓，備戰下月的美網青年組賽事，並在9月中伙港隊眾將赴台北出戰台維斯盃。

其他報道：桌球｜吳安儀激戰逾2.5小時負伊雲絲 全英賽飲恨奪亞

其他報道：女子歐國盃︱英格蘭加時挫德國首奪大賽冠軍 英女王讚揚球員為女性模範