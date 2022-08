桌球｜吳安儀激戰逾2.5小時負伊雲絲　全英賽飲恨奪亞 (16:41)

早前完成歐洲大師賽外圍賽及冠軍聯賽的吳安儀,上周重回女子巡迴賽,偕另外兩名港將何綺琪及朱佩瑩角逐女子全英桌球錦標賽。三人皆在小組賽突圍而出,當中朱佩瑩在16強止步,而吳安儀與何綺琪在8強合演港隊「內訌」,前者在首局打出一棒97度的情況下,終以局數3:1勝出。吳安儀在4強遇上應屆世界冠軍泰籍新星勒查露,狀態不俗的她以直落4局淘汰對手,闖入決賽。

吳安儀在決賽遇上老對手伊雲絲,兩人甫開賽已鬥得難分難解,這名港隊「Cue后」一度領先局數3:2(55:53、45:62、90:40、18:62、88:10),惟她未能把握機會,遭衛冕的伊雲絲連追兩局87:20和58:17逆轉。兩人打足2小時38分鐘下,吳安儀終以局數3:4飲恨,屈居亞軍。這名港將表示在女子全英賽中曾數次「起break」,因此尚算滿意表現,她亦感激教練Wayne Griffiths和一班隊友的支持。

吳安儀稍後將再轉戰男子職業賽事,她將於下周二(9日)參加英國桌球公開賽外圍賽,與愛爾蘭籍名將杜靴迪爭出線,而港隊的傅家俊和李俊威亦會參賽。

