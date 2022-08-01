桌球｜吳安儀激戰逾2.5小時負伊雲絲　全英賽飲恨奪亞 (16:41)

早前完成歐洲大師賽外圍賽及冠軍聯賽的吳安儀，上周重回女子巡迴賽，偕另外兩名港將何綺琪及朱佩瑩角逐女子全英桌球錦標賽。三人皆在小組賽突圍而出，當中朱佩瑩在16強止步，而吳安儀與何綺琪在8強合演港隊「內訌」，前者在首局打出一棒97度的情況下，終以局數3：1勝出。吳安儀在4強遇上應屆世界冠軍泰籍新星勒查露，狀態不俗的她以直落4局淘汰對手，闖入決賽。

吳安儀在決賽遇上老對手伊雲絲，兩人甫開賽已鬥得難分難解，這名港隊「Cue后」一度領先局數3：2（55：53、45：62、90：40、18：62、88：10），惟她未能把握機會，遭衛冕的伊雲絲連追兩局87：20和58：17逆轉。兩人打足2小時38分鐘下，吳安儀終以局數3：4飲恨，屈居亞軍。這名港將表示在女子全英賽中曾數次「起break」，因此尚算滿意表現，她亦感激教練Wayne Griffiths和一班隊友的支持。

吳安儀稍後將再轉戰男子職業賽事，她將於下周二（9日）參加英國桌球公開賽外圍賽，與愛爾蘭籍名將杜靴迪爭出線，而港隊的傅家俊和李俊威亦會參賽。

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