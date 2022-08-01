女子歐國盃︱英格蘭加時挫德國首奪大賽冠軍 英女王讚揚球員為女性模範 (15:35)

溫布萊球場連續兩年先後舉行男、女足的歐國盃決賽，「三獅軍團」男足去夏戰至互射12碼不敵意大利隊飲恨。這場女足終極之戰，英格蘭男足隊長哈利卡尼等國腳均成座上客，由41歲烏克蘭籍女球證執法。英、德兩隊實力旗鼓相當，上半場踢成0：0互無紀錄，東道主的英軍於換邊後62分鐘打破僵局，效力曼聯女足22歲新星艾娜東妮突破越位，於禁區頂笠射先開紀錄。德國女足於79分鐘憑中場馬姬爾近射扳平，令賽事在法定時間踢成1：1，要進入加時分勝負。

戰至110分鐘，英格蘭在一次角球攻勢，後備入替的嘉兒凱莉在混戰中，把握對手未能解圍下門前快腳踢入，這名效力曼城的24歲前鋒入球後更興奮脫去球衣慶祝。英軍女足最終憑這個入球，以2：1力克此前8次入決賽都掄元的德國女足，除了是英格蘭史上首項女足國際大賽冠軍，還報卻2009年歐國盃決賽以2：6慘敗予對方之仇。英軍亦繼1966年男足世界盃決賽擊敗西德隊，另一次於大型國際賽挫宿敵奪冠。效力阿仙奴女足的27歲前鋒比芙美特以6個入球及5次助攻，榮獲賽事最佳球員兼金靴獎。

賽後英國舉國歡騰，英女王伊利沙伯二世恭賀英格蘭女足奪冠，「這是遠超贏得獎盃的偉大成就，樹立了榜樣啟發當代女性及下一代的人，希望你們都會為這次成績感到自豪」。英國劍橋公爵伉儷於社交網發文，形容為「一場難以置信的勝利」，「整個國家都為你們感到自豪，能夠在溫布萊見證創造歷史真的太好了」。英軍的荷蘭籍女領隊韋格雯曾於上屆（2017年）帶領荷蘭女足在歐國盃封后，因而成為首名帶領兩支國家隊捧走這項國際大賽的主帥。她賽後提及對手在下半場中楣一球，也許是已故胞姐在上天保佑她。奠勝功臣嘉兒凱莉此前養傷長達11個月，因而錯過東京奧運，如今成為主角，她與多名隊友均稱，對所發生的事感到很不真實，賽後仍覺得一切難以置信。

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