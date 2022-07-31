友賽｜戴巴拿「地標」獻助攻羅馬挫熱刺　盧卡古建功國米打和里昂 (21:37)

熱刺此役有哈利卡尼、孫興慜及新加盟的比列錫掛帥外，中場古路施夫斯基及另一新兵比蘇馬亦擔正，羅馬則由鋒將譚美阿巴謙伙保羅戴巴拿攻堅。28分鐘，戴巴拿開角球予羅渣伊賓尼斯頂入奠勝。熱刺後衛基斯甸羅美路其後曾粗野攔截對手引發兩軍衝突，他與對方的羅倫素柏歷堅尼一起領黃。干地賽後坦言為最後一場熱身賽落敗感遺憾，但好處是麾下將會努力改善工作。他與敵帥摩連奴過去亦曾執教車路士和國際米蘭，而國米憑盧卡古下半場頂入，助球隊在中立場以2：2打和有拿卡錫迪破門的里昂。

至於也曾由摩連奴領軍的皇家馬德里，則在美國舉行的友賽憑賓施馬在19分鐘射入12碼，馬高阿辛斯奧下半場破門，以2：0輕取祖雲達斯，亦是皇馬3場熱身賽首捷。另外，巴塞隆拿雖有羅拔利雲度夫斯基連續3場友賽「食白果」，但球隊仍藉奧士文尼迪比利及迪比「士哥」，在美國以2：0輕取紐約紅牛。另一西甲球隊維拉利爾則作客以2：1挫修咸頓。

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