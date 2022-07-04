社區盾｜利物浦挫曼城封王　高普讚紐尼斯帶來正面信號　迪布尼傳不滿夏蘭特　 (19:09)

雖然利物浦此戰因門將艾利臣比加有傷，需由副選阿祖安把關，不過「紅軍」上半場僅花21分鐘，便憑穆罕默德沙拿禁區內回傳阿歷山大阿諾特第一時間射入。失球後的曼城逐漸搶回主導權，並在下半場71分鐘由後備上陣的祖利安艾華利斯門前混戰中快腳射入扳平。惟僅10分鐘後，曼城守將魯賓戴亞斯在後備上陣的紅軍射手達雲紐尼斯頭槌攻門時手球，球證翻看VAR影片後判罰十二碼，紅軍由沙拿操刀建功再度超前，加上達雲紐尼斯補時階段近門頭槌錦上添花，紅軍終以3：1勝出，第16次揚威社區盾。

紐尼斯首場正式賽事先做間接功臣後埋齋，領隊高普賽後稱讚道：「就算達雲未有在比賽末段士哥，他的表現也相當不俗，因為第二球也是源自占士米拿的傳中及他的頭槌，沙拿才能射入十二碼。大家都可以見到入球後，他和隊友笑得多麼開懷，這對球隊而言是非常正面的信號。」

曼城新兵夏蘭特此役被紐尼斯比了下去，他曾在33分鐘近門接應貝拿度施華傳中「撻Q」錯失機會，下半場補時階段更曾離門僅6碼射空門中楣彈出，賽後英傳媒指其隊友奇雲迪布尼曾對夏蘭特未有走位接應傳送「感到非常不滿」，並當場與對方激烈爭辯。

至於輸波而回的曼城主帥哥迪奧拿，賽後回應夏蘭特首場正式賽事表現欠佳時說：「他上半場有過兩、三次機會，走動又多又要對抗對方守將。他在全新的國家、全新的聯賽擔起正箭頭一職，並非易事，這是需要更長時間才能克服的挑戰，但我有信心他能做得到。」值得留意是過去11屆社區盾冠軍中，只有2018年的曼城翌年能在英超摘冠。

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