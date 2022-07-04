單車｜李慧詩凱林賽奪金　李思穎全能賽掛銅　港隊日本盃1金6銀4銅收官 (18:05)

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李慧詩在日本盃頭3日賽事皆屈居亞軍，今日她在煞科日再戰女子凱林賽，她在首組以首名衝線，與同組第3名衝線的師妹楊礎搖晉級決賽。李慧詩在決賽最後兩圈開始發力，並從兩名日籍車手夾擊下突圍而出，終以11.285秒率先衝過終點，力壓梅川風子和佐藤水菜兩名東道主車手稱后，報卻過往3日落敗之仇，同時為港隊拿下今屆賽事首金，這也是李慧詩自去年全運會的女子爭先賽後首個冠軍。兩名韓籍車手在終點前炒車，楊礎搖未受波及以第4名完賽。至於在首圈未能晉級的吳思穎，轉戰排名賽下，總成績獲第8名。

另一港將李思穎同樣4日皆有牌落袋，這名21歲小將今日出戰女子全能賽，她在捕捉賽科和配速賽分別得第3及2，完成頭兩項仍暫列次席，惟淘汰賽僅獲第5，及後於記分賽獲第2也無力追趕，終以125分力壓隊友楊倩玉摘銅，梁寶儀和逄瑤分別得第7和8位，日籍車手梶原悠未和內野艷和則包辦頭二。

男子組方面，杜棹熙和翁浚皓在200米計時賽中，分別以10.419秒和11.042秒完成，排第18及19位無緣晉級爭先賽8強。至於梁峻榮/繆正賢在麥迪遜得第5，梁家儒/曹棨光則獲第8。

總結4日日本盃賽事，港隊在今屆賽事共得1金6銀4銅。「牛下女車神」李慧詩除了煞科日於凱林賽奪金，個人亦於次日凱林賽和兩項爭先賽共得3銀；李思穎在兩項全能賽得1銀1銅，伙梁寶儀戰麥迪遜賽亦得1銀1銅。逄瑤/楊倩玉在麥迪遜賽也得1銀1銅。至於男將僅梁嘉儒在首日全能賽摘下一面銅牌。

至於今日假天水圍天影路舉行的香港公路單車錦標賽，港隊代表劉允祐在男子精英組個人公路賽中，以2小時58分35秒完成120公里賽事，並以6秒優勢險勝伍柏亨和鄭宏軒封王，女子精英組則由江琳、曾曉彤和梁潔儀包辦三甲。

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