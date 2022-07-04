學界三人籃球｜裘錦秋男甲乙聯組險勝英華封王　陳翊麟領軍圓夢　獻冠軍予恩師 (19:04)

男甲乙決賽戰况激烈，葵裘錦秋有鍾祖豪強攻禁區獨得9分，英華則有范浩雲多次剷籃得手，令兩軍爭持不下。不過，英華在末段受犯規問題困擾，葵裘錦秋除把握機會靠罰球取分，更有姚卓曦射入關鍵兩分球，助球隊以16：13險勝封王。

葵裘錦秋過往在學界四大賽多次跟冠軍擦身而過，他們曾於精英賽得季軍，馬拉松和邀請賽獲亞軍，但今次終於把握機會奪冠。主帥陳翊麟賽後落下男兒淚，他表示：「我在結婚當天曾答應Miss Ho，要為她贏一次全港冠軍。我們每次都差少少，球隊落敗後只能繼續練，今次總算修成正果。」他續指，球隊這日靠防守致勝，但也指疫情令學界賽停辦兩年，一班學生苦無機會發揮而感到可惜。至於馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學在男丙決賽以17：3大勝地利亞修女紀念學校（吉利徑）奪冠。

女子組方面，協恩中學以全勝姿態包辦甲乙及丙組冠軍，她們在甲乙組決賽以19：6大勝匯基書院，當中獨取9分的關海珮獲選為最有價值球員。這名應屆畢業生表示，自己3年前轉校至協恩，因疫情無法比賽而留有遺憾，但在學界生涯最後一戰奪冠仍算有所交代；其師妹則於女丙決賽以14：5擊敗港大同學會書院稱后。

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