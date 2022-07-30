單車｜李慧詩日本盃爭先賽添銀　港隊戰友麥迪遜賽奪銀銅 (16:38)

李慧詩首兩日分別在爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）摘銀，今日在「日本盃II」賽事中再戰爭先賽，在200米計時資格賽做出10.752秒，以次名晉級8強；師妹楊礎搖則以11.727秒完成，以第8名取得出線最後一席。吳思穎則以12.144秒衝線，排第12位出局。

李慧詩8強面對中華台北隊的王慈均未受考驗，連續兩場輕鬆勝出；她在4強與梅川風子上演前日決賽翻版，首戰落敗處於下風，但及後兩場均於最後階段後來居上，場數以2：1反勝，報卻上仗一敗之仇。決賽硬撼8強淘汰楊礎搖的佐藤水菜，李慧詩首戰以半個車身之差惜敗；第2場先出發的她，最後一圈在對手突圍後無法追回差距，直落兩場飲恨，連續兩日屈居於佐藤水菜得銀牌。

女子麥迪遜賽方面，港隊組合梁寶儀/李思穎、楊倩玉/逄瑤再次同場交鋒，梁寶儀/李思穎在最後兩次衝刺圈分別獲得第1及第2，完成80圈賽事後追至與楊倩玉/逄瑤同得21分，但因較早衝線完成賽事力壓對手獲得銀牌，楊倩玉/逄瑤則獲銅牌，繼前日再雄佔麥迪遜頒獎台兩席。

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