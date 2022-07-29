英超｜涉3宗強姦案　29歲球星獲撤一項控罪　保釋期延至10月 (22:07)

涉案的29歲球星被控今年6月在地中海向一名女子施暴，其後英國警方再就他在2021年4月及6月對另一女子的強姦作出調查。英國警方今表示不會就該球星在2021年6月的一案作出指控，但仍會調查其餘案件，並指其保釋期已延長至10月初。

涉案球星所屬的球會，早前在匿名表示該球員否認有關的指控，加上當局未有任何檢控，故此不會停止讓球員上陣。當局至今未有交代涉案球星身分，僅指涉案者是29歲，所屬國家是世界盃決賽周的球隊之一，亦有網民懷疑該球星為效力阿仙奴的加納籍中場湯馬士柏迪。

另外，阿仙奴名宿泰利尼爾昨日離世，享年80歲。泰利尼爾以20歲成「兵工廠」史上最年輕的隊長，他在退役後改執教鞭，並於1976年回阿仙奴擔任領隊，連續3季殺入足總盃決賽，並於1979年擊敗曼聯贏得冠軍。阿仙奴發聲明悼念泰利尼爾，指對方作為球隊隊長和領隊，對20世紀的阿仙奴有重大影響。

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