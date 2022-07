俄烏局勢｜費倫巴治歐聯外圍賽遭基輔戴拿模淘汰　球迷高呼撐普京口號受查 (20:20)

兩軍在移師波蘭舉行的首回合互交白卷,基輔戴拿模次回合憑下半場57分鐘的入球領先,但遭少踢1人的主隊在完場前1分鐘扳平。兩回合計打成1:1平手,須進行30分鐘加時,結果基輔於114分鐘由倒戈的烏克蘭國腳卡拉瓦耶夫建功奠勝,下一圈鬥奧地利球會格拉茨。

然而賽後社交網流傳片段,顯示有主隊球迷在基輔戴拿模入球後,以頌唱方式高呼普京名字。普京本年2月派兵入侵烏克蘭,因此烏國駐土耳其大使波德納(Vasyl Bodnar)對費倫巴治球迷行為深表遺憾,「我們(烏克蘭人)不理解聲援『俄羅斯殺手』和侵略者的字詞,他故意殺害烏克蘭人,摧毀我們的國家」。基輔戴拿模主帥盧錫斯古賽後亦說,「不能接受球迷的行為」。

費倫巴治賽後則與涉事球迷割席,同時強調有關行為「僅持續20多秒」,並稱是因對手慶祝過激而引起,未就事件致歉。歐洲足協則表示,將就該隊球迷的行為展開紀律調查。

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk— Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022