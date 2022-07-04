港超｜理文收購前傑志射手加維蘭　艾華加盟南區　申特區護照冀為港隊戰亞洲盃 (17:40)

加維蘭出身於西甲球會貝迪斯青年軍，這名西班牙籍小國腳2019年來港加盟愉園，翌年轉投傑志後贏得2020/21年球季聯賽冠軍，以及協助「藍鳥」取得2022年亞冠盃分組賽資格。他直言理文氣氛極好，並對新球季充滿期待，盼為理文贏盡冠軍。理文主帥陳曉明則表示：「加維蘭絕對可幫球隊增加入球機會，分擔進攻球員的壓力。」

同為31歲的艾華早前一直跟隨南區操練，並曾在友賽上陣，最終獲得一紙合約，他表示南區有很多年輕球員，但整體陣容相當不俗。艾華早前取得香港永久居民身份證後，已經入紙申請香港特區護照，要待批出護照後，才正式轉為本地球員。他亦渴望入選香港足球代表隊，並出席明年夏天的亞洲盃決賽周。

加維蘭（Manuel Gavilán Morales）個人檔案

出生：1991年7月12日（31歲）

位置：前鋒

球衣號碼：22

曾效力球會：愉園、傑志

艾華（Mahama Awal）個人檔案

出生日期：1991年6月10日（31歲）

身高：1.76米

位置：中場、前鋒

球衣號碼：18

曾效力球會：廣東日之泉、南華、香港飛馬、高力北區

其他新聞：單車｜李慧詩日本盃凱林賽添銀 李思穎全能賽奪亞 港隊累積4銀2銅

其他新聞：意甲︱普巴半月板受創 傳長唞無緣世界盃 傳祖雲達斯斟迪比或沙奧尼古斯

其他新聞：東亞盃︱國足被批對港足無優勢 被指「停球離身三米遠」 內地網民：收穫一肚子氣