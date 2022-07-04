東亞盃︱國足被批對港足無優勢　被指「停球離身三米遠」　內地網民：收穫一肚子氣 (20:55)

國足在東亞盃3戰先後取得負和勝，最後以4分得季軍衝線。新華社昨晚發文稱球隊「中國男足選拔隊暴露差距，收穫成長」，也提及面對韓國隊和日本隊時，「在高強度壓迫下很難完成中場組織」，而即使碰較弱的港足「也暴露出傳跑接應不流暢、進攻缺乏套路、陣型容易鬆散等問題」，但文末仍不忘以「能夠在一年後的杭州亞運會拿出比現在更好的表現」作為鼓勵。

內地網民卻直言「什麼都沒有收穫，收穫了一肚子氣」，而在技術方面，更被狠批「停球離身三米遠，如何打反擊？」以及「基本功不到位再好的戰術也打不出來」。國內另一球評家韓喬生亦認同道：「但球只要一到咱們腳下，開始組織進攻，就沒有下文了。」此外，在女子東亞盃3戰不敗的得亞軍的中國女足已抵達美國三藩市，開始為期1個月的集訓，其間據報將比賽10多場，料會於9月初回國。

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