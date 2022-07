意甲｜金玟哉拿玻里迎新會演唱《Gangnam Style》　拖連奴高層主帥衝突釀內訌 (18:38)

拿玻里今季有多名球員離隊,除轉戰美職的恩斯治尼及未有續約的梅頓斯外,後衛高列巴尼亦落實他投加盟車路士。被批未有積極增兵的主帥史巴列堤,日前終敲定新援,以連同浮動條款達2000萬歐元(約1.6億港元)的轉會費,簽入費倫巴治中堅金玟哉。金玟哉亦是繼安貞桓及李昇祐後,第3名征戰意甲的韓國籍球員。

意甲不少球會均會在季前設球員聚餐,並由新加盟的球員演唱家鄉歌曲。拿玻里今晨(27日)按傳統舉行聚會,席間金玟哉演唱《Gangnam Style》並手舞足蹈,與隊友打成一片。不過,這名韓國國腳未有在與土超球會艾達納鐵路的友賽上陣,兩軍最終賽和2:2,後者有意大利前國腳巴洛迪利射入12碼領軍不敗。

另外,拖連奴今晨亦於奧地利與塞浦路斯球隊阿波羅利馬素拍跳,最終以1:0小勝。拖連奴總監華拿迪賽前出席球隊操練,離開時與隨行的球隊主帥祖歷口角,網上流傳的片段顯示兩人疑因轉會政策分歧而爭執,雙方更一度發生肢體衝突。拖連奴今季有射手皮亞圖柏歷基等加盟,但包括後衛基爾臣比爾馬及前鋒比洛迪均離隊。

相關報道:東亞盃︱港足一球憾負中國隊 互有攻勢未落下風 戴偉浚首倒戈僅踢57分鐘

相關報道:東亞盃︱港足3仗不乏攻門惟欠入球 將帥承認需加強埋門把握力

About last night 😂

Kim being Kim…🤪🕺pic.twitter.com/gjfHLbKuut— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 28, 2022