意甲｜金玟哉拿玻里迎新會演唱《Gangnam Style》　拖連奴高層主帥衝突釀內訌 (18:38)

拿玻里今季有多名球員離隊，除轉戰美職的恩斯治尼及未有續約的梅頓斯外，後衛高列巴尼亦落實他投加盟車路士。被批未有積極增兵的主帥史巴列堤，日前終敲定新援，以連同浮動條款達2000萬歐元（約1.6億港元）的轉會費，簽入費倫巴治中堅金玟哉。金玟哉亦是繼安貞桓及李昇祐後，第3名征戰意甲的韓國籍球員。

意甲不少球會均會在季前設球員聚餐，並由新加盟的球員演唱家鄉歌曲。拿玻里今晨（27日）按傳統舉行聚會，席間金玟哉演唱《Gangnam Style》並手舞足蹈，與隊友打成一片。不過，這名韓國國腳未有在與土超球會艾達納鐵路的友賽上陣，兩軍最終賽和2：2，後者有意大利前國腳巴洛迪利射入12碼領軍不敗。

另外，拖連奴今晨亦於奧地利與塞浦路斯球隊阿波羅利馬素拍跳，最終以1：0小勝。拖連奴總監華拿迪賽前出席球隊操練，離開時與隨行的球隊主帥祖歷口角，網上流傳的片段顯示兩人疑因轉會政策分歧而爭執，雙方更一度發生肢體衝突。拖連奴今季有射手皮亞圖柏歷基等加盟，但包括後衛基爾臣比爾馬及前鋒比洛迪均離隊。

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