東亞盃︱港足3仗不乏攻門惟欠入球 將帥承認需加強埋門把握力 (19:51)

港足在名古屋的豐田體育場面對以U23球員為主的中國隊，全場不落下風，多達13次射門及3次中龍，比國足7射3中多出近一倍攻門，但在下半場67分鐘一次解圍失誤省中對方球員，被國足34歲前鋒譚龍接應後第一時間起腳破網，以0：1飲恨，在今屆賽事對中、日、韓3戰皆負，共失10球但未有入球。

安達臣在賽後記者會稱滿意球隊發揮，但承認對賽果感失望，認為欠運才全失3分，「我們本來可以成為獲勝一方」。這名挪威籍教頭繼賽前再次批評國足，稱對方除了開賽15分鐘有多次死球攻勢，其餘時間都在消極防守和不斷猜傳，「對方在60分鐘後只是不斷大腳踢走皮球，這不是在踢足球，當時在球場只得一隊在努力組織攻勢」。他認為所失一球屬欠運而非犯錯，不會怪責球員，但承認港足把握力不足，「我們需要再加強埋門把握力，過去兩仗對手把握半個機會就轉化成入球，這就是質素分野」。他補充上任至今仍未能看到太多本地賽事，已挑選本地最佳的進攻球員，期望一眾港將於新季港超有更多上陣，有更好狀態迎接明年亞洲盃決賽周，「我們從東亞盃了解到港足與亞洲列強差距，以及需要努力的方向」。

效力中超球隊廣州城的中場陳俊樂亦對賽果感失望，「今場應該要贏，我們射門次數比對手多，但仍然把握唔到機會」。相比2019年一屆以0：2負國足，兩仗都有上陣的樂仔稱，港足改踢前場壓迫後，確令國足難以組織進攻，但認為球隊截球後處理用球方面仍需改善，「好少有機會可對到亞洲頂級水平球隊，今次是好好實戰機會，知道我們與對手的差距，找出有何地方改善，才可踢得更好」。同樣參加過兩屆東亞盃的羅梓駿認為，港足相比上屆是有進步，「上屆是保守點，今屆攻門攻門次數等數據上，明顯是有改善和進步很多。今場我們在上半場尾段到下半場都反壓對手來踢，製造不少攻勢，可惜只差埋門一腳，所以當然失望」。

今屆3仗均任正選的24歲防中胡晉銘亦對今仗表現不太滿意，但稱參賽獲益不少，「我們浪費了好多機會，對手體力下降時亦無把握到入球機會，對賽果好失望。始終之前亞州盃外圍賽對手無咁強，今次參賽學習到對手好多控球和傳球的細節，希望往後比賽能維持全場90分鐘集中及執行戰術」。

中國隊在今屆東亞盃開齋，以1勝1和1負得4分完成賽事，兩仗零失球，亦結束連續9仗亞洲賽不勝。教練恩高域承認不太滿意麾下今仗表現，但補充這是年輕球隊，仍有很大提升空間。他亦評價港足是役給國足不少麻煩，組織能力不俗，但國足打破僵局後就改變了戰况。

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