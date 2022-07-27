東亞盃︱日本煞科戰大勝韓國　相隔9年再封王　森保一讚日職兵證身價 (21:17)

由於上輪賽事對中國隊只能踢成0：0痛失2分，賽前日本隊2戰僅得4分，落後全勝的韓國隊2分。若要後上奪得今屆東亞盃，日本隊必須在這場「生死戰」取勝，開賽後2「藍武士」攻勢亦比對方「入肉」。主隊翼鋒相馬勇紀18分鐘左路突破後射門中柱彈出，但換邊後僅3分鐘，相馬勇紀終接應右路傳中近門頭槌得手。

失球後的「太極虎」試圖加強兩翼攻勢，惟效果平平，反而被日本隊63分鐘藉角球攻勢，由佐佐木翔把握韓國守將盯人失誤跳頂建功，加上射手町野修斗8分鐘後錦上添花，最終日本隊3球大破韓國隊，事隔9年後再次在東亞盃賽場揚威。

備受壓力的日本隊領隊森保一，賽後稱讚眾將表現出色：「這屆賽事開始前，我們渴望在主場證明自己的真正實力，讓大家清楚看到效力日職聯賽球員的價值。奪得東亞盃冠軍，就是最好的成績表。」

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