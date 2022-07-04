轉會︱蘇亞雷斯勢回巢國民隊　曼聯5.2億簽利辛度　韋斯咸2.9億購施卡馬卡 (22:56)

35歲的蘇亞雷斯離開馬德里體育會後，今夏與阿士東維拉、阿積士、河床及多蒙特等扯上關係，卻只聞樓梯響，他昨終證實同意返回展開職業賽行涯的國民隊。他說：「這是一個難以抗拒機會。我希望盡快傾妥合約細節及落實加盟。」他在2006年由國民隊轉會荷甲的格羅寧根，之後先後轉投阿積士、利物浦、巴塞隆拿和馬體會。惟據報這烏拉圭隊前鋒只會簽約3個月，目的是備戰11月揭幕的卡塔爾世界盃，故相信他明年初另覓新東家。此外，馬體會會長施里蘇稱，曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）沒可能以任何方式來投。

此外，修咸頓分別從米禾爾和水晶宮借用後衛阿歷斯米曹及門將林美馬菲斯。至於無緣愛華頓季前熱身賽的中場安祖高美斯據報已遭放棄及將會離隊，而賓福特前鋒馬古斯科斯則有望轉會英冠球會米杜士堡。

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