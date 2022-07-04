港將授勳︱李慧詩冀運動員精神續影響社會　沈金康盼領單車隊杭州亞運再爭佳績 (16:39)

李慧詩在國際單車賽戰績彪炳，先後在2012年倫敦奧運和去年的東京奧運奪得銅牌，破天荒成為首位在兩屆奧運都能獲得獎牌的運動員，現於正於日本參賽的她，感謝香港特區政府的支持及肯定，亦感謝奧委會、體院及單車總會的工作人員，在過去3屆奧運的照顧及幫助，並稱「希望運動員精神可繼續影響社會，為大家帶來正能量，大家加油」。近年迅速冒起的李思穎去年揚威全運會公路個人賽，她感謝教練和隊友，「沒他們支持和配合是無可能在全運會成功得獎，希望未來有更好成績、繼續得到榮耀」。

沈金康感謝政府、單車愛好者、運動員家人和市民對單車運動的支持之餘，直言很大程度須歸功運動員，「比賽獲得成績主要是運動員艱苦訓練，付出常人難於忍受的代價。運動員的努力、追求理想的激情激勵著我和教練團隊，我們同心協力帶領着運動員一起奮鬥」，並稱每個教練的目標，都是盡力培育運動員在國際賽爭取成績，而他與其團隊積極帶領車隊為明年杭州亞運爭取更大榮譽。至於梁鴻德多謝政府部門頒榮譽勳章，背後是團隊成員努力，令香港單車總會做了很多工作被大家接受和認同。他又指未來香港單車總會繼續努力舉辦不同大型項目，明年再嘗試籌辦國際公路比賽，2024年申辦國家盃場地單車比賽，盼獲各界繼續支持。

此外，東奧男子花劍金牌得主張家朗亦獲授銀紫荊星章，他說：「十分榮幸獲政府頒授銀紫荊星章給我，這個榮耀給作為運動員的我是一大鼓舞和多年努力的肯定，同時藉此希望各運動員繼續努力和堅持，等待迎接光輝的一頁。」

其他報道：東亞盃︱港中大戰明午上演 戴偉浚勢首倒戈 主帥批國足首兩仗「不是踢波」

其他報道：VAR｜香港足總下半年與FIFA開啟動會議 不排除青年學界決賽先試行VAR