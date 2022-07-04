東亞盃︱港足一球憾負中國隊 互有攻勢未落下風 戴偉浚首倒戈僅踢57分鐘 (16:51)

港足自上屆東亞盃相隔逾兩年半再遇中國隊，沿用上仗以0：3不敵韓國隊的正選11人陣容，門將續用陳嘉豪把關，以及由兩名中超兵陳俊樂及勞烈斯鎮守中後場。國足方面有港產中國國腳戴偉浚續任正選，首次倒戈港足。

港足對上3次在東亞盃均不敵國足，包括上屆負0：2，今午迎接9日內第3仗面對起用U23球員為班底的國足，甫開賽先被過去兩仗主守的國足搶攻，戴偉浚在首10分鐘有3次開出角球，造就後衛吳少聰接應後近射高出，以及改任防中的蔣聖龍在無人看管下頭槌攻門，被港足左閘梁冠聰護空門。

港足在主教練安達臣帶領下繼續踢高壓逼搶，令國足在後場有多次傳球失誤。港足戰至30分鐘開始多嘗試遠射，兩名中場黃威及胡晉銘先後起腳分別「省」中敵衛及高出。國足在38分鐘有黃金機會，34歲老將前鋒譚龍入揳禁區射門中網側。港足於完半場前反壓國足，安永佳及黃威再各有一次遠射高出，其後安永佳於禁區內在國足隊長朱辰杰面前射門，被門將韓佳奇飛身撲出，半場互無紀錄踢成0：0。港足半場數據不輸國足，控球率僅40%，但有6次攻門及1次中龍，比國足5次攻門再多1次。

港足換邊後續進攻，陳俊樂在54分鐘組織攻勢傳入禁區，入揳的羅梓駿僅慢一步未能起腳，皮球被韓佳奇先接實，3分鐘後右閘茹子楠亦有一次後上攻門中網邊。國足其後作出換人調動，戴偉浚及入籍後衛蔣光太於57分鐘同被換出。港足不輸形勢，戰至67分鐘卻因後場一次失誤而失手，梁冠聰及左翼孫銘謙在左路先後解圍均省中對方球員，皮球落在譚龍後第一時間抽射得手，射破陳嘉豪的十指關，亦是中國隊在今屆賽事首個入球。落後的港足於完場前15分鐘連換3人，換入中場鞠盈智、簡嘉亨及今屆首上陣的翼鋒鄭兆均反撲，完場前一次角球攻勢，先有安永佳的近射再被韓佳奇擋出，然後鄭兆均的射門再柱邊出界，終以0：1飲恨，在今屆東亞盃決賽周3仗不敵中、日、韓，失10球及未能取得入球完成賽事。

此外，港足巴西籍助教安尼頓於今仗過後將離隊，結束長達11年港足助教生涯，據悉他與家人返回巴西生活。

其他報道：東亞盃︱港中大戰明午上演 戴偉浚勢首倒戈 主帥批國足首兩仗「不是踢波」

其他報道：VAR｜香港足總下半年與FIFA開啟動會議 不排除青年學界決賽先試行VAR