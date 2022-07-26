足球｜普巴右膝開刀休戰至少1個月　無緣祖雲開咧戰　尼馬友賽插水捱批 (22:32)

保羅普巴重返「老婦人」後，隨大軍赴美國出戰熱身賽，並於日前擊敗瓜達拉哈拉一戰正選披甲半場，完成回巢後首戰。不過，據報他在操練時右膝感到不適，隨後證實右膝半月板有輕微撕裂，須動手術治理，預計養傷至少1個月。由於新季意甲將在下月中展開，意味他勢將無緣祖雲達斯開季至少兩輪賽事。

至於明早與祖雲友賽的巴塞隆拿，主帥沙維昨開腔承認希望現效力巴黎聖日耳門（PSG）的美斯未來可回巢，但坦言「今夏基本上是不可能」。而PSG昨則落實由RB萊比錫簽入24歲法國隊右閘洛迪梅基尼，據報轉會費1600萬歐元（約1.28億港元）。

另外，PSG昨晚在日本的友賽以6：2大勝日職球會大阪飛腳，惟梅開二度的球星尼馬被指首個12碼入球以插水博得，賽後被大量網民批評，更有人形容這名巴西國腳「可恥」，亦有人笑言「這絕對是世界級插水」。

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