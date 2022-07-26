英超｜C朗返英與曼聯談前途　費格遜現身勢當說客 (20:34)

C朗目前與曼聯仍有1年的合約，有指「紅魔鬼」計劃與他續約1年之餘，也願意按其意願，外借至一支能參加歐聯的球隊一季。據《曼徹斯特晚報》報道，「紅魔鬼」前領隊費格遜同日現身卡靈頓訓練基地，似為遊說C朗留隊而做說客。

縱使C朗返回曼聯報道，仍未知他會否隨隊訓練，以及參與餘下2場季前熱身賽。有指這名葡萄牙籍星向球隊報道，只是他釋出願意留隊的訊號。

C朗早前以家庭理由缺席曼聯在泰國及澳洲的4場季前熱身賽，令他離隊傳聞甚囂塵上。他在缺席了季前訓練營約3星期後，今日終於飛返曼徹斯特報到，將與曼聯領隊坦夏格商討前程。有指C朗經理人佐治文迪斯則正與車路士、拜仁慕尼黑及馬德里體育會聯絡，其中以外借至馬體會的成數較高，但該隊不少球迷已公開反對這名曾效力死敵皇馬的前鋒來投，勢成交易最大阻力。

另外，曼聯正密切留意薩爾斯堡的19歲射手錫斯高，為填補C朗離隊的空缺作準備，不過薩爾斯堡在社交媒體轉載相關報道，並表示：「我們要3億加般奴費南迪斯」，似乎是間接拒絕交易。

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