東亞盃︱港足兩中超兵全力爭勝中國隊 陳俊樂再遇戴偉浚 勞烈斯嚴防球會隊友 (18:14)

中國vs.香港 港台電視32台 周三下午15：00直播

效力廣州城（前稱廣州富力）的陳俊樂在過去兩季多次在中超與深圳隊中場戴偉浚交手，明午將有機會首次在代表隊賽事與這名同為東方「小南國」青訓的戰友較量，這名26歲中場形容對方技術好，必須提防其遠射及罰球能力，是除了34歲老將前鋒譚龍，另一名必須多加提防的國足進攻球員，「中國隊在今屆賽事踢法好硬朗，上兩場防守好有紀律、埋身五五波都好硬淨。我們今場目標一定是希望取勝，有信心可以贏波」。樂仔歸隊港足首仗後備入替及上仗踢足全場後，他稱大致適應主教練安達臣的戰術，「發揮上就覺得可以做得更好，處理球的決定要做得好點」。對於廣州城隊友23歲門將韓佳奇上仗神勇力挽狂瀾，助中國隊以0：0守和日本隊，樂仔笑言恭喜這名球會隊友對日本隊可力保不失，「不過希望今場我可以攻破他的大門」，又不忘感謝香港球迷一直支持，「我地會全力以赴爭勝，付出最大努力去比賽」。

效力中超升班馬梅州客家的混血中堅勞烈斯，在今屆東亞盃首做大港腳，兩仗均正選登場，他認為自己狀態和表現漸入佳境，會繼續學習和進步，「我們雖然有不少失球，但面對亞洲兩大強隊是可以理解的，從中是學習到不少」。今仗將要面對一眾中超年輕國腳，Vas稱先要專注做好自己，確保發揮出水準，「我們目標是要勝出比賽，就必須保持專注，由比賽開始到完場都要貫徹執行到戰術。今次是我首次為大港腳上陣，我想感謝球迷支持，我保證球隊會盡最大努力爭勝」。提及23歲翼衛陳國抗上仗為國足正選，Vas形容這名梅州客家隊友速度快及勤力跑動，要在防守加多提防。

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