乒乓｜蘇慧音偕胞姊開店學做生意　試新療法治右手傷患　冀盡快康復續為港征戰 (19:18)

香港乒乓球好手蘇慧音與胞姊慧軒合資逾百萬開設的爆谷店今日（26日）在觀塘正式開張，這名東京奧運銅牌得主否認創業是為退役鋪路，並指下周會嘗試以新療法醫治右手傷患，盼將來傷勢好轉後，在球場上能有所突破。

蘇慧音與家姐以加盟店的方式開爆谷店，前者笑言自已只是以投資者的角色參與，家姐才是決策人，「姊妹檔做生意好像幾好玩，而且我們也喜歡吃爆谷，希望能借鑒別人的營運模式，從中賺取經驗」；後者則指大概只用一個月時間決定開鋪，並盼一年內能夠回本，她們透露在創業初期仍未聘請員工，因此蘇慧軒更找來男友、長跑好手黃尹雋幫忙當店長。

蘇慧音受右手傷患困擾，在東京奧運女團摘銅之後，只打過6個比賽，世界排名更跌至155位。這名24歲港將除了創業，還會在新學年重返校園，入讀香港科技大學的理學院，惟她否認有意退役，只想趁養傷期間多作嘗試。她說：「我受傷後看別人打球，在技術上有些體會，但我卻有心無力，因為我的手做不到。不過，我現在對乒乓球的理解更深，若傷勢變好的話，可能會有所突破，我覺得自己還有進步空間。」

蘇慧音表示自己從17歲左右打入世界排名頭100，現時跌至155固然失落，但她仍選擇以另一種心態看待此事，「以前比賽，好像要保住排名，現在反而每個都是要挑戰的對手，我要帶着勇氣去搏殺。」她透露下星期將會嘗試打針治療右手傷患，「既然食藥和物理治療的作用不大，我跟醫生商量後決定將肉毒桿菌注射到傷患處，惟打針會令肌肉無力，不知效果如何」。她續指，未知自己能否入選9月底的世界賽名單，但她仍期望可以代表港隊出戰。

其他新聞：VAR｜香港足總下半年與FIFA開啟動會議 不排除青年學界決賽先試行VAR

其他新聞：2024年奧運｜巴黎奧運倒數兩周年 組委公布口號及賽程 門票最快年底開售

其他新聞：東亞盃︱港中大戰明午上演 戴偉浚勢首倒戈 主帥批國足首兩仗「不是踢波」