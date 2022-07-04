VAR｜香港足總下半年與FIFA開啟動會議 不排除青年學界決賽先試行VAR (17:01)

張炎有稱FIFA在2018年俄羅斯世界盃首度引入VAR後，猶如「雨後春筍」，令泰國、新加坡等亞洲國家相繼決定引入VAR，加上香港球隊愈來愈多機會參與採用VAR的亞洲賽，因此覓得所需資源後，認為是引入VAR的成熟時機。

他又說，除了獲政府撥款700萬元資助，足總亦得到FIFA項目基金及其他機構提供支援。足總將與FIFA展開啟動會議，讓專家檢視設施配套及提供意見，但礙於本港隔離政策，會議需改在中立場或以網上方式舉行，待一切準備就緒後方能落實應用VAR。

足總擬於來季部分賽事測試VAR系統，對於在哪些比賽測試，張炎有稱暫未有定案，不排除在超級青年聯賽、女子聯賽、大專盃決賽等率先試行。他補充，日後將加強對港超球會宣傳，並透露早前向傑志開課講解，協助該隊備戰採用VAR的亞冠盃16強。

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