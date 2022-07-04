東亞盃︱港中大戰明午上演 戴偉浚勢首倒戈 主帥批國足首兩仗「不是踢波」 (15:33)

中國vs.香港 港台電視32台 周三下午15：00直播

港足在今屆東亞盃首兩仗，分別以0：6及0：3不敵日本隊及韓國隊後暫列榜尾，休息兩日後在明午最後一仗，續在名古屋的豐田體育場面對一和一負的中國隊，繼2019年底一屆後再次交鋒，爭取歷來東亞盃決賽周首分，甚至首場勝仗以反壓對方取得第3名完賽。

「港中大戰」向來成球迷熱話，自2010年起，港足在過去12年曾4度跟國足交手，2和2負未嘗一勝，在2015年世界盃外圍賽兩度打和，但在東亞盃決賽周，連同2003年一屆則3次對壘皆北，包括上屆於2019年在韓國釜山交手以0：2落敗。港足主帥安達臣今午（26日）出席網上視像記者會時稱，理解港足對國足是重要及特別的比賽，但不會因而感到壓力，重申港足參加今屆東亞盃最重要還是學習及為明年亞洲盃決賽周做準備，也希望香港球迷繼續越洋打氣，「我們會盡全力做好準備爭取好成績」。

國足日前全場僅得兩次攻門下，意外地以0：0守和日本隊，崇尚進攻前場壓迫踢法的安達臣直言，國足過去兩仗只在死守，「不是在踢足球」，令他難以分析對方進攻戰術，「他們過去兩仗全場都在防守，沒有太多進攻機會，所以我在比賽看不到太多東西，他們都不是在踢足球，有一名好門將（韓佳奇）才沒有大敗，日本隊未能入球也是不幸」。不過這名59歲挪威籍教頭預計，國足今仗對港足將會踢得更進取，期望雙方可踢出一場開放對攻的比賽，又笑言：「我樂見他們守足全場90分鐘，這樣我們至少可踢成0：0。」

對於港產國足中場戴偉浚首次「倒戈」，安達臣直言對他上兩仗表現印象不深，僅稱從港足球員口中得知他是個好球員，「老實說我在這兩仗都不太看到他，因為他只是不斷跑動回防，在進攻上幾乎沒有做到什麼，只記得他在第二場（對日本）有一記傳球給前鋒，還有處理死球，所以真的對他沒有留下太多印象」。被問到會否派更多進攻球員上陣爭取入球時，安達臣坦言香港沒有太多好射手，「我們沒有一些能獨力令球隊取勝的球員，所以要靠全隊合力爭勝，這也是將來我需要解決的問題」。他透露對韓國隊沒新增傷兵，但承認部分球員本身有傷在身，未能保證大軍26名球員在今屆都有上陣時間。

國足24人大軍中22人為U23球員，只有兩名「超齡」球員，分別為34歲老將前鋒譚龍，以及入籍後衛蔣光太。內地傳媒在東亞盃開賽前曾稱，擊敗港足是國足今屆參賽的「硬指標」。昨日23歲生日的戴偉浚獲國足全隊送上生日蛋糕慶祝，國足主帥恩高域聲言，要以勝仗作為給戴偉浚的生日禮物。

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