港超｜費蘭度相隔兩季重返傑志　新兵艾華度「家事」為由突離隊 (20:20)

35歲的入籍翼鋒費蘭度曾於2015至20年效力傑志，協助「藍鳥」在2016/17年球季榮膺「三冠王」，當季更當選香港足球先生。已取得香港特區護照並曾代表港足出賽的他，今次以本地球員身分，相隔兩季回巢，並改穿77號球衣。至於曾為港足青年軍的周緣德將披18號戰衣，這名23歲中堅於2015年在台灣企業甲組聯賽出道，其後赴美升學，曾為維珍尼亞大學出戰學界NCAA D1賽事。二人加盟後將明晚隨隊赴韓集訓，備戰下月19日在日本舉行的亞冠盃16強。

另外，本月初才加盟傑志的艾華度，傑志宣布這名33歲巴西籍中堅因「家事」而提出離隊，已與球會解約「和平分手」，據悉他已返回巴西。傑志今季在入籍兵謝家強及韓援朴俊炯離隊後，正中堅人選只餘艾里奧、杜馬思、老將羅拔圖，以及兩名小將周緣德及曾以行。

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