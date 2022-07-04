英超｜C朗傳無緣英超開咧戰　馬體會球迷反對來投　稱「不是收集廢物避難所」 (23:04)

C朗雖以家庭為由，沒有隨曼聯前往泰國和澳洲踢4場季前熱身賽，但據報其實與他欲二次離隊有關，而其經理人佐治文迪斯則正與車路士、拜仁慕尼黑及馬德里體育會聯絡，其中以外借至馬體會的成數較高。可是，馬體會球迷為C朗在2014和16年歐聯決賽，協助皇家馬德里取勝封王而耿耿於懷，所以在網上發起反對C朗加盟，更有人以取消會籍作為要脅，亦有人表示「我們的價值觀遠高於你的入球」。曼聯將於周六和下周日友賽馬體會及華歷簡奴，據報後者或會簽入33歲自由身前鋒迪亞高哥斯達。

與此同時，曼聯的葡萄牙隊守將達洛治承認，「C朗對球隊很重要，希望事情能獲解決」。另據英國《每日郵報》報道，雖然C朗一直有在士砵亭練習，但沒與曼聯隊友的一起比賽，而且仍未知歸期，所以估計他將無緣8月7日對白禮頓的新一季英超「開咧」戰。此外，據報一名曼聯球員在季前熱身賽期間，兩度遲到球隊會議，被新帥坦夏格棄用。

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