羽毛球｜吳芷柔為摘雙金喜出望外　總教練嘆意義重大　「證港隊不乏後起之秀」 (19:39)

吳芷柔在台北羽賽自首圈起每日雙賽，對體能要求極高，她表示贏得兩面金牌屬意料之外，因賽前沒想輸贏，只希望專注發揮出平時練習的水準。她表示近兩年因疫情減少比賽機會，加上自己轉了雙打拍檔，故很多東西需要重新適應，「對我來說，每次比賽都是一個考驗，我經常會懷疑自己，但這次比賽可以令我重拾信心」。她未知將來會將重心放在混雙或女雙，但兩項都會盡力去打，亦盼改善穩定性。

港隊總教練何一鳴認為吳芷柔伙李晉熙和曾曉昕贏得混雙及女雙金牌，對香港羽毛球隊發展意義重大，「自2012年潘樂恩和謝影雪奪得香港隊首個超級系列賽女雙錦標以來，港隊今次能夠在女雙賽事取得突破，實在難能可貴。加上決賽對手日本隊是雙打項目的強國，能夠擊敗對手並奪得冠軍，證明港隊具競爭能力，不乏後起之秀，期望一眾年輕球員能夠繼續爭取成績，成功接班。」

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