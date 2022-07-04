網球︱黃澤林感激港人力撐　直言兩奪青年大滿貫不可思議　盼代表港隊征巴黎奧運 (16:32)

黃澤林自去年5月離港，雖於法網和溫網的青少年大滿貫表現一般，但他表示也屬難得經驗。直至去年9月的美網，黃澤林原本未能參與雙打賽事，但因有球手退賽而頂上，最後他與拍檔憑士氣奪冠。他在今年1月伙葛原般奴殺入澳網青少年男雙決賽，最終順利捧盃，他形容這是奇蹟一年，亦感激港人入場支持，「決賽入場球迷過半都是香港人，他們揮着香港區旗為我打氣，令我更有決心爭勝，回報他們的支持」。

黃澤林在溫網青少年單打歷史性打入8強，雖然無緣再進一步，但他仍寫下香港網壇最佳成績。他回港短休後，將於8月中飛回西班牙練習，然後同月22號到英國比賽，備戰8月底上演的美網，他將伙立陶宛籍好手Edas Butvilas參加青年組雙打，盼雙方能擦出火花，力爭衛冕。

黃澤林在9月則與港隊隊友會合，到台灣出戰台維斯盃，他更指長遠目標為代表香港隊出戰2024年巴黎奧運，「游水和劍擊隊為香港拿到奧運金牌，我都好開心可以為香港贏到兩項大滿貫，希望我能鼓勵更多港人打網球」。

黃澤林續指，希望未來有機會於香港主場作賽，香港網球總會會長莫君逸則透露總會正努力籌辦ATP賽事，希望讓香港球迷看到黃澤林獻技。

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