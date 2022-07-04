東亞盃︱日本隊主場悶和中國隊　近5次交手首失分　煞科戰鬥韓國非勝不可 (21:27)

日本隊相比首仗以6：0大勝港足的陣容，輪換了11名正選，效力日職柏雷素爾新星細谷真大、橫濱水手右閘小池龍太及廣島三箭中場野津田岳人首為國家隊上陣；中國隊陣容跟首仗0：3不敵韓國隊，有8人續任正選，包括明日23歲生日的港產國腳戴偉浚，以及兩名「超齡」球員譚龍及蔣光太。

日本隊坐鎮名古屋的豐田體育場出擊，甫開賽即搶攻，復任正選的中場橋本拳人在兩次角球攻勢起腳但未中龍，另一中場脇坂泰斗之後有多次攻門都無功而還，包括在9分鐘於禁區外勁射被國足23歲門將韓佳奇撲出，森島司於完半場前的頭槌攻門再被韓佳奇接實，半場互無紀錄。

藍武士於換邊後53分鐘錯失黃金機會，前鋒細谷真大在禁區內扣過蔣光太後近射高出，這名今季日職已入6球的20歲小將於6分鐘後再有一次突破起腳，仍未能攻破韓佳奇的十指關。日本隊及後換入首仗對港足各梅開二度的町野修斗、相馬勇紀及西村拓真，但球隊全場多達18次射門及7次中龍，仍圍攻不果，完場前10分鐘更幾乎被國足攻破大門，後衛隊長朱辰杰在角球攻勢，接應蔣光太二傳後無人看管下左腳射門高出。韓佳奇完場前再救出杉岡大暉的近射，最終雙方踢成0：0各得一分。

日本隊賽後1勝1和得4分跌落次名，周三最後一戰必須擊敗兩連勝排榜首的韓國隊，才能阻止「太極虎」四連霸。中國隊今仗控球率34%，全場僅得2次射門，除了中止近5年對日本隊四連敗，亦結束近12仗都失球的紀錄。

國足教練恩高域稱，汲取上仗3球不敵韓國隊的教訓，今仗更堅定先做好防守再進攻的決心，緊接將盡快恢復體能，準備3日後鬥港足。多個內地傳媒表示，今場打和表現頑強，除了提升一眾小將自信，「亦為低谷中的中國足球帶來一點信心」；日本隊面對主要是U23球員的國足一球不入，賽後備受日本球迷抨擊，主帥森保一稱球隊會反省今仗表現，對韓國隊全力爭勝。

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