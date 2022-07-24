東亞盃︱港足續逼搶有攻門 3球負副選韓國隊 陳嘉豪演大港腳首戰 (17:05)

港足在東亞盃首仗以0：6大敗予東道主日本隊後，今午在名古屋的豐田體育場硬撼近3屆東亞盃冠軍韓國隊，正選陣容有兩個變動，中超兵陳俊樂復任正選鎮守中場，門將起用首為大港腳上陣的陳嘉豪，取代入籍門將保羅；衛冕的「太極虎」今仗輪換上仗正選11人，由曾效力中超廣州隊的中堅朴志洙鎮守防線，明顯留力兩日後煞科戰惡鬥日本隊。此外，中場主力黃仁範今日提早離隊離開日本，據報準備手續轉會希臘班霸奧林比亞高斯，無緣東亞盃最後兩仗。

港足主教練安達臣賽前表明，面對強隊會堅持踢法繼續壓逼踢法，今仗在初段於前場多次逼搶成功，中場黃威於2分鐘在對方後場搶到皮球，惟遠射地波欠力度被對方門將宋範根接實。韓國隊及後漸上力多從兩邊進攻，港足戰至16分鐘先失手，韓職球隊FC首爾的19歲前鋒姜成進在禁區頂起腳，「省」中港足隊長謝家強後，楣底彈入笠死門將陳嘉豪。太極虎於30分鐘在港足角球攻勢後打快速反擊，姜成進在多名港足守將前起腳僅柱邊出界。落後一球的港足於38分鐘有攻門機會，中堅勞烈斯在禁區內接應高波第一時間用右腳窩利挑射，被對方門將接實。金紋奐於完半場前突破越位，近射省中陳嘉豪頭部不入後，港足半場落後0：1，控球率僅32%但有3次射門。

換邊後戰况膠着，韓國隊曾一次角球攻勢中柱，另邊廂勞烈斯一次解圍阻止對方門前起腳後，港足於66分鐘換入翼鋒簡嘉亨以及今日35歲生日的中場鞠盈智，戰至74分鐘再失手，韓國隊隊長洪喆在右路突破越位後，殺入禁區近射遠柱破網，取得其11年國家隊生涯首球。太極虎於尾段再入一球下，港足終負0：3，全場控球率30%，有5次攻門及3次中龍。港足兩連敗後，將於周三下午3時煞科戰對中國隊搶分。

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