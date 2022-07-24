羽毛球｜吳芷柔台北賽雙打連奪兩金　獲逾60萬獎金世巡賽累積4冠 (16:23)

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雙線出擊的吳芷柔，首擊與李晉熙攜手在混雙衝金。這對組合首局僅花14分鐘便以21：8輕取對手，次局雖一度被對手追平4：4，惟其後重整旗鼓，最終再以21：9大勝，以局數2：0挫泰國隊組合奪金。

吳芷柔其後在下午再度上陣，與曾曉昕在女雙決賽與日本隊組合廣上瑠依/加藤佑奈爭冠。位列6號種子的兩人在首局一度落後0：3下迅速追平，最終一鼓作氣以21：15反勝先拔頭籌。次局「吳曾配」以18：21告負，至決勝局把握對手多次失誤，終以21：19險勝，以局數2：1擊敗對手封后。

曾奪2014年青奧混雙金牌的吳芷柔，自今年4月荷蘭賽後再於同一賽事雙線稱霸，歷來出戰世界羽聯巡迴賽亦累積4冠，這名24歲港將亦獲得7.9萬美元獎金（約62萬港元）。台北賽同日亦上演男女單賽事，中華台北星將周天成及戴資穎分別以局數2：1及2：0，力挫日本隊的奈良岡功大及川上紗惠奈，在主場分途掄元。

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