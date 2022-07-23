書展︱港隊殘奧金牌得主蘇樺偉曹萍出書分享生涯點滴　勉後輩勇於追夢 (22:51)

香港傷殘人士體育協會在1972年創辦，適逢今年成立50周年，協會與出版商共同策劃，並由嶺南大學歷史系劉智鵬教授及一眾「服務研習」學生，和資深體育記者朱凱勤一同編撰《我們永不言棄一走過香港殘疾人運動50年》。書中內容分為協會歷史和口述歷史兩大部分，分享一眾港將的故事。

自幼患小兒麻痹症的曹萍，曾代表港隊在殘奧出戰田徑、輪椅劍擊和賽艇3個不同項目，也是港隊首批殘奧運金牌得主之一。她憶述從國內來港後首次接觸輪椅，偶然接觸輪椅田徑，開啟了長達40年的運動歷程，「運動令我的人生有很大改變，即使現在退役了，我仍盼將熱情傳承下去」。她在退役後轉型並成為一名「輪椅醫生」，希望以自身經驗幫助後輩，她表示：「我參與輪椅劍擊時，發現輪椅維修需時，大多要等8至10日。我不斷研究有故障的輪椅，若我成功修好的話，便可令運動員有更多練習時間。」

除了曹萍之外，「神奇小子」蘇樺偉同樣心繫後輩。這名殘奧田徑六金得主表示，現在的運動員獲更多資助，在更好的醫療系統和運動科學研究下，盼師弟妹可繼續努力，「希望運動員有以擁有目標和夢想，只要在每次比賽盡力，便可令自己有所得着」，他更籍2008年北京殘奧奪金經歷，鼓勵大家堅持追夢，不要輕言放棄。

為推動殘疾人運動的可持續發展，香港傷殘人士體育協會亦乘金禧之慶，啟動多項計劃，旨在發掘潛質運動員及支援殘疾運動員提升競技水平，當中包括設立「運動員教練培訓基金」培育殘疾運動員晉身教練行列、與域多利遊樂會合作興建殘疾人射箭場、與香港中文大學開展運動視光學研究以助提升殘疾運動員表現，以及通過殘疾人運動社區及學校發展計劃優化梯隊發展。協會亦將舉辦巡迴展覽，提升社會人士對殘疾人體育運動的支持及認同。

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