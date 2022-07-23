欖球︱港欖15人世盃外不敵湯加　年底轉戰遺材賽爭入場券 (21:07)

港隊本月初在15人欖球亞洲賽決賽險勝韓國隊，晉級世界盃亞洲區外圍賽鬥湯加隊。港隊在此役派出與亞錦賽大致相同的陣容，並只於後排作出調動，鎖鋒馬克派俄因傷缺陣，讓根寧咸與柏迪贊堅臣並肩作戰。

面對世界排名第16的湯加隊，港隊甫開賽已承受極大壓力，頭10分鐘內已失掉5個罰球，並於第11分鐘率先失守，完半場落後8：22。

港隊並無提早言棄，戰至75分鐘有麥尼殊橫傳馬特禾利，助港隊取分。不過，湯加隊有隊長Sonatane Takalua三度達陣，港隊力追不果，終以22：44告負。

港隊將於11月轉戰國際遺材賽，與葡萄牙隊、肯尼亞隊和美國隊爭奪明年世界盃的最後一席。港隊隊長夏斯迪賽後表示隊友放下一切，到海外集訓和比賽3星期，即使未能直接晉級世界盃，但眾人已竭盡全力，「與湯加隊比賽是難得的機會，我們不想留憾，球隊對下一階段急不及待了」。

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