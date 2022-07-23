東亞盃｜港足明鬥韓國續壓逼　主帥反擊韓媒批評　稱中國守足全場也大敗 (15:30)

韓國vs.香港 港台電視32台 周日（24/7）下午15：00直播

港足於周二首仗以0：6大敗予東道主日本隊，創下東亞盃決賽周最大落敗比數，球隊日前由茨城縣抵達名古屋，備戰未來兩仗對韓國隊及中國隊。港足在上屆以0：2不敵主場出擊的韓國隊。賽前韓國傳媒《首爾體育》曾發表評論文章，稱「太極虎」今仗應大幅輪換，除了保留體力應付最仗一仗對日本隊，理由還有港足首仗表現「比想像中更弱」。

安達臣今午（23日）出席網上記者會時回應，說出這番言論的人代表對足球沒有認識，因為港足與日、韓的世界排名已反映有明顯差距，從中學習更重要，「有一些足球知識的人都不會這樣說，我來到就是嘗試令港隊進步。過去我在德國生活常見列支敦士登、馬爾他、盧森堡被德國大炒7、8球，但小球隊能從中學習強隊是怎樣踢。所以我們大敗6球給日本不是問題，而且大家都知香港仍不是強隊。我們目標是擊敗實力相近的球隊，如阿富汗、柬埔寨，甚至最後一場對中國」。

軍情方面，安達臣證實效力中超球隊浙江隊後衛梁諾恆因腳踝受傷關係，未能赴日歸隊，對此感到遺憾。被問到今仗會否輪換，包括首仗表現欠佳的入籍門將保羅，安達臣透露保羅在首仗撞傷肩膊，上陣成疑，但其餘兩名門將，陳嘉豪亦有輕傷未達最佳狀態，伍瑋謙更昨在訓練拗柴，要到醫院照磁力共振，將無緣最後兩仗。

再被問及面對強隊應否踢得更防守，安達臣明言會繼續壓逼踢法，又以中國隊日前不敵韓國隊作例，「中國守足90分鐘，像此前港足踢法，最終都輸0：3，而且已算好運否則可能輸8球。我真的不喜歡港隊以前的死守，我們不介意輸多少球，只有進攻變得更強才能贏波，堅持這種踢法才是港足的未來」。他補充，今仗面對韓國隊，球隊必須改善初段失波的問題，避免球員太早失去信心。同日另一仗，中國隊將於明晚6時20分對榜首的日本隊。

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