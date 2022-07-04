游泳︱D1學界相隔兩年復辦　聖若瑟男將麥世霆摘兩金兼破港青紀錄　男女拔萃延續連霸 (20:23)

港九區D1學界泳賽因疫情停辦兩屆，今屆賽事由以往兩日縮減至一日，賽制亦改成計時決賽，但這無礙一眾泳手游出好成績，全日共誕生19項新學界紀錄，當中聖若瑟「蛙王」先在甲組100米蛙泳以1分03.01奪冠，及後於50米蛙泳再以28.87秒封王，同時刷新香港青年紀錄。現時就讀中四的他，不諱言今屆賽事氣氛較冷清，但改用計時決賽有利泳手爭取成績：「這樣可以盡全力衝一槍，不用多想分配體力」。

至於英華書院「背王」何肇倫今轉戰甲組50米蝶泳以24.83秒破紀錄，同時於50米自由泳勝出。這名應屆畢業生盼籍兩面金牌報答英華多年照顧，以及在去年自己接受心臟手術時的幫助。他下月將出戰世青賽，隨後到加拿大升學。

女拔萃的馬紫玲在丙組100及200米自由泳破紀錄稱后，當中100自更以57.53秒打破何詩蓓在2010/11學年寫下的紀錄。馬紫玲指年初泳池封閉期間，除了跑步鍛煉體能，自己跟偶像何詩蓓同樣游海保持訓練：「在12月、1月時要頂住低溫去游海，通常游10多分鐘，直到腳趾變紫就要上水。」

總成績方面，男拔萃在積分雙計的三項接力奪金，以總分424分達成28連霸，惟丙組仍未能力挽狂瀾，以32分之差不敵聖若瑟得分組亞軍。即將畢業的隊長黃絡勤表示，另一隊長邱甲方因日前染疫未能出戰，或多或少會影響戰力，但泳隊會為他出一分力，齊心爭冠。

至於女拔萃在上午已確立優勢，下午在甲、乙組4x50米混合泳接力刷新學界紀錄下，最終獲486分、130分之差擊敗協恩，達成33連霸。三名隊長許嘉玲、勞芷琪及張凱琳對此佳績感到興奮，許嘉玲表示師妹們未參加過學界，泳隊賽前特意在校內辦了模擬賽，勞芷琪補充道：「我們會教師妹叫口號，並且模擬比賽，由熱身開始一項接一項的游，又可以讓大家知道一起游的隊友是誰。大家是一隊人，不是一個人作戰。」

男子組總成績

1）拔萃男書院

甲組：137分

乙組：163分

丙組：124分

總分：424分

2）聖若瑟書院

甲組：119分

乙組：64分

丙組：156分

總分：339分

3）喇沙書院

甲組：68分

乙組：94分

丙組：68分

總分：230分

女子組總成績

1）拔萃女書院

甲組：178分

乙組：164分

丙組：151分

總分：486分

2）協恩中學

甲組：108分

乙組：137分

丙組：111分

總分：356分

3）德望中學

甲組：64分

乙組：64分

丙組：88分

總分：216分

新學界紀錄一覽：

男子甲組50米蛙泳 麥世霆/聖若瑟 28.87秒

男子甲組100米蛙泳 麥世霆/聖若瑟 1分03.01秒

男子甲組50米蝶泳 何肇倫/英華 24.83秒

男子乙組50米蛙泳 蘇俊軒/男拔萃 29.88秒

男子乙組50米蝶泳 許証皓/男拔萃 25.43秒

男子丙組50米蛙泳 徐亦祺/聖若瑟 30秒正

男子丙組100米蛙泳 劉建希/男拔萃 1分05.72秒

男子丙組200米個人混合泳 劉建希/男拔萃 2分09.10秒

男子丙組4×50米混合泳接力

許奕喬、鄭卓見、鄭卓知、劉建希/男拔萃

1分51.09秒

男子乙組4×50米混合泳接力

盧不凡、蘇俊軒、許証皓、盧梓霖/男拔萃

1分46.49秒

女子丙組50米蛙泳 蘇政雅/德望 33.75秒

女子丙組50米蝶泳 李芯瑤/協恩 28.62秒

女子丙組50米自由泳 李芯瑤/協恩 26.35秒

女子丙組100米自由泳 馬紫玲/女拔萃 57.53秒

女子丙組200米自由泳 馬紫玲/女拔萃 2分06.08秒

女子丙組200米個人混合泳 王欣桐/滬江維多利亞學校 2分23.43秒

女子乙組100米背泳 張心悅/女拔萃 1分03.30秒

女子乙組4×50米混合泳接力

張心悅、王騫怡、楊凱晴、謝安晴/女拔萃

1分59.39秒

女子甲組4×50米混合泳接力

勞芷琪、張凱琳、馮雪瑩、許嘉玲/女拔萃

1分58.13秒

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