德甲｜紐亞搭的士遺銀包　司機駕駛近75公里歸還　不滿僅獲回贈球衣 (22:01)

紐亞日前在拜仁基地訓練後乘坐的士回家，司機其後清潔車廂時發現有人遺下銀包，翻查後證實屬於紐亞。未有對方聯絡資料的他，只能駕車前往紐亞的寓所物歸原主。的士司機指其後收到紐亞寄出的包裹以表示感謝，但只有一件拜仁球衣，按照球會官網售價約為100歐元，而包裹內亦沒有任何表示感謝的字條。該司機又指駕駛近75公里歸還銀包，自己有4名孩子卻只有一件球衣作為回報，形容事件「相當可笑」。德國《圖片報》料其行程費用高達400歐元（約3200港元），而按照德國法例，這名司機可按比例獲得34歐元作為報酬。

另外，上月離開利物浦加盟拜仁的30歲前鋒沙迪奧文尼，今晨（22日）擊敗未有出席非洲足協頒獎禮的「紅軍」前隊友穆罕默德沙拿，以及車路士門將兼國家隊隊友艾度亞文迪，連續兩屆當選非洲足球先生。今年2月帶領塞內加爾隊勇奪非洲國家盃的他，發言時感激球迷支持，「我要向教練、球會及國家隊的戰友致謝，你們在困難時刻一直相隨。我要將此獎項獻給塞內加爾的年輕人，沒有言語能形容我此刻的心情」。拜仁其後在社交網上載文尼獲獎的帖文，包括德甲賽會等均留言道賀。

其他報道：英超︱連格自由身加盟諾定咸森林 簽約1年披10號 傳周薪達20萬鎊

其他報道：轉會︱傳蘇亞雷斯自薦加盟多蒙特 文尼偕迪歷特「地標」建功助拜仁大捷（附精華）