劍擊世界賽｜港隊花劍男團輕取奧地利闖8強平歷來最佳　明鬥美國續衝牌 (19:35)

【17：48】港隊今日（22日）續於埃及開羅舉行的劍擊世界賽出擊，日前於個人賽摘銅的張家朗伙隊友轉戰男子花劍團體賽，首戰尾段個人連取10分下，以45：40反勝中國隊晉級，本港時間下午6時30分將與奧地利隊爭入8強。

港隊今仗派遣原未入選世界賽名單的「花美男」崔浩然，頂替楊子加應戰。日前個人賽打進32強的蔡俊彥打頭陣，面對亞洲賽銅牌得主吳斌以5：1取得領先，緊接的張家朗更將優勢拉開至7分。不過中國隊隨後靠亞洲賽銀牌劍手莫梓維兩度收復失地，港隊完成6局後遭反超28：30。

港隊第7局改以吳諾弘入替崔浩然出戰，但以1：5不敵許杰，總比數被拉開29：35。蔡俊彥及後與莫梓維拉成均勢，以6：5險勝，比分收窄至落後35：40。為港隊「守尾門」的張家朗，此時再顯「劍神」本色，一口氣連取10分擊潰吳斌，助港隊以45：40扭轉敗局，晉級16強。

至於女子佩劍隊由薛雅齊、歐倩瑩、劉穎怡及朱詠翹出戰團體賽，首戰以33：45不敵保加利亞隊，在32強止步。

其他報道：英超︱連格自由身加盟諾定咸森林 簽約1年披10號 傳周薪達20萬鎊

其他報道：轉會︱傳蘇亞雷斯自薦加盟多蒙特 文尼偕迪歷特「地標」建功助拜仁大捷（附精華）