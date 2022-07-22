劍擊世界賽｜港隊花劍男團輕取奧地利闖8強平歷來最佳　明鬥美國續衝牌 (19:35)

【19：35更新】港隊16強遇上奧地利隊，再由蔡俊彥率先登場，首局先以4：5落後。然而緊接的張家朗再以6：1取得大勝，將比數反超前10：6。崔浩然第3局雖以4：8落敗，被奧地利隊追成14：14平手；然而蔡俊彥、吳諾弘和張家朗及後連挫對手，助港隊第6局以30：23領先。港隊於最後3局未嘗敗績，更把優勢拉開至雙位數，最終以45：34輕取奧地利隊，追平上屆躋身8強的最佳成績，下場硬撼世界排名第3的美國隊。
【17：48】港隊今日（22日）續於埃及開羅舉行的劍擊世界賽出擊，日前於個人賽摘銅的張家朗伙隊友轉戰男子花劍團體賽，首戰尾段個人連取10分下，以45：40反勝中國隊晉級，本港時間下午6時30分將與奧地利隊爭入8強。
港隊今仗派遣原未入選世界賽名單的「花美男」崔浩然，頂替楊子加應戰。日前個人賽打進32強的蔡俊彥打頭陣，面對亞洲賽銅牌得主吳斌以5：1取得領先，緊接的張家朗更將優勢拉開至7分。不過中國隊隨後靠亞洲賽銀牌劍手莫梓維兩度收復失地，港隊完成6局後遭反超28：30。
港隊第7局改以吳諾弘入替崔浩然出戰，但以1：5不敵許杰，總比數被拉開29：35。蔡俊彥及後與莫梓維拉成均勢，以6：5險勝，比分收窄至落後35：40。為港隊「守尾門」的張家朗，此時再顯「劍神」本色，一口氣連取10分擊潰吳斌，助港隊以45：40扭轉敗局，晉級16強。
至於女子佩劍隊由薛雅齊、歐倩瑩、劉穎怡及朱詠翹出戰團體賽，首戰以33：45不敵保加利亞隊，在32強止步。
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