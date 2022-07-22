英超︱連格自由身加盟諾定咸森林　簽約1年披10號　傳周薪達20萬鎊 (16:13)

為英格蘭隊上陣32次的連格，去季不獲「紅魔」兩任主帥蘇斯克查及蘭歷克重用，在英超僅兩次正選上陣，季尾決定離開效力逾20年的母會尋找新挑戰。最終升班馬諾定咸森林力壓韋斯咸及愛華頓，繼借用門將甸恩軒達臣後，再引入另一名「魔兵」。

森林來季相隔23年再戰英超，今夏在轉會市場已斥資逾7000萬鎊引入11名新兵，包括以破隊史轉會費紀錄的1750萬鎊（約1.64億港元）羅致柏林聯射手艾禾尼爾。英國《每日郵報》指出，將於新東家穿上10號戰衣的連格，連同所有附加條款，周薪可達20萬鎊。天空體育則報道，連格只跟森林簽約一年，周薪為11.5萬鎊（約108萬港元），成為該隊最高薪球員。

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